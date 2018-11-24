AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayları açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayları arasında Tekirdağ Belediye Başkan adayı da yer aldı. Peki, AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan kaç yaşında ve nereli? İşte Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan hakkında merak edilenler....

MESTAN ÖZCAN KİMDİR?

Mestan Özcan 1973 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Ziraat Mühendisi ve işletmeci olan Özcan, Trakya Üniversitesi'nden mezun oldu. Özcanlar Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici pozisyonunda görev aldı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evlidir.