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  • 24.11.2018 16:32

Tekirdağ Belediye Başkan Adayı oldu! , kaç yaşında?

Tekirdağ Belediye Başkan Adayı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Bunlardan biri de Tekirdağ Belediye Başkan Adayı. Peki, ? ve nereli? İşte Mestan Özcan hakkında merak edilenler...

Mestan Özcan kimdir?

Tekirdağ Belediye Başkan adayı belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayları açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayları arasında Tekirdağ Belediye Başkan adayı da yer aldı. Peki, olarak açıklanan kimdir? ve nereli? İşte Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan hakkında merak edilenler....

MESTAN ÖZCAN KİMDİR?

Mestan Özcan 1973 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Ziraat Mühendisi ve işletmeci olan Özcan, Trakya Üniversitesi'nden mezun oldu. Özcanlar Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici pozisyonunda görev aldı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evlidir.

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