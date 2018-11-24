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  • 24.11.2018 16:44

? Belediye Başkan adayı , nereli?

Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de . Peki, AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı seçilen ? ve nereli? İşte AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü hakkında merak edilenler...

Ali Çöpçü kimdir?

Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Bunlardan biri de Sinop Belediye Başkan Adayı. Peki, ? ve nereli? İşte Ali Çöpçü hakkında merak edilenler...

ALİ ÇÖPÇÜ KİMDİR?

Ali Çöpçü, 1981 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Sinop Merkez'de geçirdi. Anadolu Üniversitesi İşletme Mezunu olan Çöpçü, Analiz, Denetim ve Muhasebe alanlarında da 2 yıl aktif akademi eğitim merkezinde eğitim aldı.

Muhasebecilik mesleği ile uğraşan Ali Çöpçü, evlidir.

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