AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Bunlardan biri de Sinop Belediye Başkan Adayı. Peki, AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü kimdir? Ali Çöpçü kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Çöpçü hakkında merak edilenler...

ALİ ÇÖPÇÜ KİMDİR?

Ali Çöpçü, 1981 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Sinop Merkez'de geçirdi. Anadolu Üniversitesi İşletme Mezunu olan Çöpçü, Analiz, Denetim ve Muhasebe alanlarında da 2 yıl aktif akademi eğitim merkezinde eğitim aldı.

Muhasebecilik mesleği ile uğraşan Ali Çöpçü, evlidir.