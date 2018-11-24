Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.11.2018 12:32
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 13:00

Türkiye'ye geliyor! Başkan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü ile bir araya gelecek.

Katar Emiri Türkiyeye geliyor!

Türkiye-Katar Pazartesi günü 'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani toplantıya başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca toplantı vesilesiyle iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülmektedir" denildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKatar Emiri Türkiye'ye geliyor! Başkan ile görüşecek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar