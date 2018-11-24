AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2019 yerel seçimler öncesi bugün AK Parti tarafından açıklanacak adaylar arasında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının bulunmayacağını açıkladı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SÜRPRİZ

AK Parti'de İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir için ise Nihat Zeybekci ismi dillendiriliyor.