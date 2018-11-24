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  • Son Güncelleme: 24.11.2018 13:50

, ve adayları kim olacak, ne zaman açıklanacak? 2019 ler

2019 leri öncesi bugün 'de birçok ilin belediye başkan adayının ismi açıklanacak. Başkan Erdoğan tarafından bugün yapılması beklenen açıklama öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bir duyuru yaptı. Hamza Dağ; Belediye Başkanı adayı, Belediye Başkanı adayı ve Belediye Başkanı adayının bugün açıklanmayacağını söyledi. Peki AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir adayları kim olacak, ne zaman açıklanacak?

AK Partiden 3 büyük il için flaş açıklama

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2019 ler öncesi bugün AK Parti tarafından açıklanacak adaylar arasında , ve Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının bulunmayacağını açıkladı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SÜRPRİZ
AK Parti'de İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir için ise Nihat Zeybekci ismi dillendiriliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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