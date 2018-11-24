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  • 24.11.2018 12:30

maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Muhtemel 11'ler

Ankaragünü maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 'ne konuk olacak Beşiktaş, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmak isteyecek. 1 puan fazlalığıyla rakibinin bir üst sırasında yer alan Ankaragücü ise bu konumundan vazgeçmek istemeyecek. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının detayları...

Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman?

Ankaragücü Beşiktaş maçı bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. İki takımda 3 puan için sahaya çıkacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma öncesi Beşiktaş 18 puanla 7. sırada, Ankaragücü ise 19 puala 6. sırada bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Ankaragücü - Beşiktaş maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceygun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öretmenoğlu olacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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