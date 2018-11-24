Ankaragücü Beşiktaş maçı bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. İki takımda 3 puan için sahaya çıkacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma öncesi Beşiktaş 18 puanla 7. sırada, Ankaragücü ise 19 puala 6. sırada bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Ankaragücü - Beşiktaş maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceygun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öretmenoğlu olacak.