AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Bunlardan biri de AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı. Peki, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı seçilen Cüneyt Epcim kimdir? Cüneyt Epcim kaç yaşında ve nereli? İşte AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim hakkında merak edilenler...

CÜNEYT EPCİM KİMDİR?

Cüneyt Epcim, 1981 yılında Amasya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Samsun ve Amasya' da tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İkdisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 91. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Burdur - Çavdır, Afyonkarahisar Evciler ilçelerinde vekalet görevlerinde bulundu.

2005-2006 yıllarında İngiltere Manchester Üniversitesi' nde Dil Eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. 2015-2016 yıllarında İngiltere Coventry Üniversitesinde MBA Internatıonal Human Resource Management programında MBA derecesi almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi' nce düzenlenen 36. dönem Kamu Diplomasisi kursuna katılmıştır.

- 2007 - 2008 yıllarında Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığı

- 2008 - 2010 yıllarında Artvin - Ardanuç Kaymakamlığı

- 2010 - 2014 yılları arasında Çorum - Mecitözü Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

- 02/09/2014 tarihli müşterek kararname ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevine atandı."