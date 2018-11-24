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  • 24.11.2018 15:46

Elazığ Belediye Başkan Adayı oldu! , kaç yaşında?

Elazığ Belediye Başkan Adayı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Bunlardan biri de Elazığ Belediye Başkan Adayı. Peki, ? ve nereli? İşte Şahin Şerifoğulları hakkında merak edilenler...

Şahin Şerifoğulları kimdir?

Elazığ Belediye Başkan adayı belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayları açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayları arasında Elazığ Belediye Başkan adayı da yer aldı. Peki, olarak açıklanan kimdir? ve nereli? İşte Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları hakkında merak edilenler...

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Akaryakıt istasyonu, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görevler aldı. Evli olup, üç çocuk babasıdır.

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