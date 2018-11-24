AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayları açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayları arasında Hakkari Belediye Başkan adayı da yer aldı. Peki, AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Yunus Baydar kimdir? Yunus Baydar kaç yaşında ve nereli? İşte Hakkari Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar hakkında merak edilenler....

YUNUS BAYDAR KİMDİR?

Yunus Baydar, 1976 yılında Ardahan'da dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini Ardahan'da okudu. Liseyi Bursa'da Orhanlı Lisesinde okuyan Baydar, 1993 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesine girdi.

1998 yılında fakülteyi bitiren Baydar daha sonra 15 yıldır Ardahan merkezde serbest veteriner hekim olarak çalışmaya başladı.

2009 yerel seçimlerinde Akparti den merkez ilçe 1.sıra adayı olarak İl Genel Meclis üyesi seçildi.

2010 yılında İl Başkanı olarak atanan Baydar, 2012 de yapılan il kongresinde tekrar İl başkanlığına seçildi.

Evli, 2 si erkek 1 i kız olmak üzere 3 çocuk babası.