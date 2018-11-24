Başkan Erdoğan: Kitaba vakit harcayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar açılışı ve kütüphane temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan şunları söyledi:
Her fırsatta ilmi çalışmalara yenilikçi projelerin öneminin altını çiziyoruz. Ancak buna rağmen halen istediğimiz seviyeye de ulaşamadığımızı üzülerek belirtmek istiyorum.
Almanya'da sordum üniversitelerde ne kadar öğrenci var diye, aldığım cevap 3 milyon, bizde 8 milyona yakın. 5-10 sene sonra onları nitelik olarak geçeceğimize inanıyorum.
Televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcıyoruz. Kitap okumaya harcadığımız süre de birkaç dakikayı zor buluyor. Millet kıraathanelerinin vakit değerlendirilen yerler olarak yepyeni bir vizyonu ortaya koyacağına inanıyorum.
Üniversiteler değişimin öncüleridir. Ülkemiz üniversitelerin özgürleşmesi noktasında başarılı imtihan vermiştir. Şimdi kaliteye önem vermemiz gerekiyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz'in içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. İstanbul'da Rami Kışlası'nı da restore ediyoruz. Orada da sayı 5-6 milyon cildi bulacak.
KADIN HAKLARINDA İHLALE İZİN VERMEYİZ
Başkan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan KADEM'in düzenlediği 3'üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Burada söz alan Erdoğan şöyle konuştu: Kadın ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifidir. Aile, kadın ve erkeğin ortaklığında devam eden hayati bir meseledir. Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Fıtratın gereği yaratılanlara aynı gözle bakmaktır. Bizim kültür köklerimizde de cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Bizim inancımız da kültürümüz de kadın haklarında ihlale izin vermez.
ADALET VURGUSU
Emine Erdoğan, "3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nin gala yemeğine katıldı. Erdoğan, "Hak ihlallerinin olduğu yerde adalet, karanlıkta aranan bir cevher gibidir" dedi.
Her fırsatta ilmi çalışmalara yenilikçi projelerin öneminin altını çiziyoruz. Ancak buna rağmen halen istediğimiz seviyeye de ulaşamadığımızı üzülerek belirtmek istiyorum.
Almanya'da sordum üniversitelerde ne kadar öğrenci var diye, aldığım cevap 3 milyon, bizde 8 milyona yakın. 5-10 sene sonra onları nitelik olarak geçeceğimize inanıyorum.
Televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcıyoruz. Kitap okumaya harcadığımız süre de birkaç dakikayı zor buluyor. Millet kıraathanelerinin vakit değerlendirilen yerler olarak yepyeni bir vizyonu ortaya koyacağına inanıyorum.
Üniversiteler değişimin öncüleridir. Ülkemiz üniversitelerin özgürleşmesi noktasında başarılı imtihan vermiştir. Şimdi kaliteye önem vermemiz gerekiyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz'in içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. İstanbul'da Rami Kışlası'nı da restore ediyoruz. Orada da sayı 5-6 milyon cildi bulacak.
KADIN HAKLARINDA İHLALE İZİN VERMEYİZ
Başkan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan KADEM'in düzenlediği 3'üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Burada söz alan Erdoğan şöyle konuştu: Kadın ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifidir. Aile, kadın ve erkeğin ortaklığında devam eden hayati bir meseledir. Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Fıtratın gereği yaratılanlara aynı gözle bakmaktır. Bizim kültür köklerimizde de cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Bizim inancımız da kültürümüz de kadın haklarında ihlale izin vermez.
ADALET VURGUSU
Emine Erdoğan, "3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nin gala yemeğine katıldı. Erdoğan, "Hak ihlallerinin olduğu yerde adalet, karanlıkta aranan bir cevher gibidir" dedi.
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