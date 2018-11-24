Arka Sokaklar 497. yeni bölüm fragmanı, dizisin son bölümünün ardından izleyicinin beğenisine sunuldu. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Rıza Baba'nın içeri girmesine sebep olan çetenin patronu, kaybettiği silahların öcünü almak için Ali'nin kızı Zeyno'yu kaçırtmıştı. Bu olaydan sonra Rıza Baba kalp krizi geçirdi. Dizinin son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Rıza Baba, torunu Zeyno'yu kaçıranların peşine düşüyor. Peki, Rıza Baba suçluları ortadan kaldıracak mı? İşte Arka Sokaklar 497. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Arka Sokaklar 497. yeni bölüm fragmanı;

ARKA SOKAKLAR 497. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba, torunu Zeyno için katil olacak mı?

Zeyno'nun kaçırılması herkesi perişan eder. Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Babası Ali, kızını kurtarabilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır olsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ekip, Rıza Babanın kalp krizi geçirmesi ve torunu Zeyno'nun kaçırılışı yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor!

Rıza Babanın içeriye düşmesine neden olan çetenin patronu, son olayda kaybettiği silahların öcünü almak için Ali'nin kızı Zeyno'nun kaçırılma emrini veriyor. Bu kaçırılma olayını da cezaevindeki Rıza Babaya iletiyor. Rıza Baba torununun kaçırıldığını öğrendikten sonra kalp krizi geçiriyor. Hastaneye götürülüp, hemen ameliyata alınıyor. Zeyno'nun kaçırılmasından dolayı perişan olan ailesi ve ekip arkadaşları bu haberi aldıktan sonra ikinci şoku yaşıyorlar.

Ekip, zaman kaybetmeden Zeyno'yu bulmak için harekete geçiyor. Ellerindeki delilleri ve yakaladıkları çete elemanlarından yavaş yavaş Zeyno'nun tutulduğu yeri bulmaya yaklaşıyorlar. Bu sırada ekip, öfkeden gözü dönen Ali'yi tutmaya ve operasyonların başarılı gitmesine çaba harcıyor. Çetenin patronu ekibin eline geçirdiği silahlar ile Zeyno takasını önerince ekip düşünmeden kabul ediyor. Silahlar teslim edildikten sonra Zeyno'nun adresini öğrenen ekip zaman kaybetmeden o yere gidiyor. Ali, kızına kavuşacak olmanın düşüncesiyle ekipten ayrı hareket ediyor ve onu kötü bir sürpriz bekliyor!