Ak Parti belediye başkan adayları, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının kimler olacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 40 ilin belediye başkan adaylarının bugün açıklanması bekleniyor. Peki, 2019 Ak Parti belediye başkan adayları saat kaça açıklanacak? Detaylar haberimizde...

2019 AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AK Parti'de büyük gün. Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak ediliyor. Ak Parti belediye başkan adaylarının açıklanacağı tören bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de başlayacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hafta ortasında bugün 40 belediye başkanı adayının açıklanacağını söylemişti. Ancak dün bu sayının 50'ye çıkabileceği kulislere yansırken isimlere ilişkin liste de dolaştı. İddialar üzerine Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, teşkilata bir yazı göndererek adayı açıklanacak il sayısının 40 olduğunu tekrarladı. Ünal, kalan illerin belediye başkan adaylarının ise önümüzdeki hafta açıklanacağını bildirdi.

AÇIKLANMASI BEKLENEN İLLER

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra bugün AK Parti'nin adaylarını açıklamayı planladığı 40 şehir içinde Antalya, Bolu, Denizli, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Ordu, Samsun, Tokat'un bulunması bekleniyor. Kulislerde dile getirilmesine karşın Ankara adayının açıklanmayacağı konuşuluyor.

KAYYUM DA VAR İŞ ADAMI DA

Erdoğan'ın açıklayacağı belediye başkan adayları içinde kayyumların da olduğu konuşuluyor. Mevcut belediye başkanlarının da yer aldığı listede, doktor, bakan yardımcısı, eski bakan, il başkanları ve iş insanları dikkat çekiyor. Geriye kalan illerin yanı sıra büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri için aday tespitlerine ilişkin çalışmalar ise devam ediyor. AK Parti bir iki aday arasında kalan yerleri tekrar vatandaşa sorarak o şehrin adayını belirliyor. Ay sonuna veya aralık başına kadar buralarda da adayların belirlenerek seçim çalışmalarına başlanması bekleniyor.