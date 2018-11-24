Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, bombalı saldırılara yöneldi. Batman Beşiri'de 31 Ekim gecesi öldürülen teröristin örgütün bombacısı olduğu ve şehre saldırı düzenlemek için geldiği belirlenmişti. PKK'nın öldürülen bir numaralı bombacısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yenişafak'ın haberine göre, teröristin üzerindeki dokümanlarda, örgütün Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesine göndereceği PKK'lıların kimlik bilgilerine ulaşıldı.
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