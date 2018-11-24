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  • 24.11.2018 10:49
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 11:03

Öldürülen 'lının üzerinden , ve Marmara bölgesine gönderilecek teröristlerin listesi çıktı

'da öldürülen 'lı bombacının üzerinden , ve Marmara bölgesine gönderilecek teröristlerin listesi çıktı. 'de ele geçirilen 250 kg 'in de yine bu teröristin talimatıyla sevkedildiği belirlendi. Karayılan'dan direkt talimat alan teröristin öldürülmesiyle PKK'nın kanlı planı bozuldu, listedeki isimlerin peşine düşüldü.

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, bombalı saldırılara yöneldi. Batman Beşiri'de 31 Ekim gecesi öldürülen teröristin örgütün bombacısı olduğu ve şehre saldırı düzenlemek için geldiği belirlenmişti. PKK'nın öldürülen bir numaralı bombacısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yenişafak'ın haberine göre, teröristin üzerindeki dokümanlarda, örgütün Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesine göndereceği PKK'lıların kimlik bilgilerine ulaşıldı.

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