İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındaki 12 PKK'lı yakalandı

İstanbul'da, PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'ı bahane ederek El Yapımı Patlayıcı(EYP) ile bombalı saldırılarda bulunmaya hazırlanan örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) üyesi 12 kişi yakalandı.

6 İLÇEDE 13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

27 Kasım'da örgütün sözde kuruluş yıldönümü olduğu bahanesiyle molotof kokteylli, EYP'li saldırı eylemi arayışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 PKK'LI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.