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  • 24.11.2018 16:12

Ordu Belediye Başkan Adayı oldu! , kaç yaşında, nereli?

Ordu Belediye Başkan adayı belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayları açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayları arasında Ordu Belediye Başkan adayı da yer aldı. Peki, olarak açıklanan kimdir? ve nereli? İşte Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler hakkında merak edilenler....

Hilmi Güler kimdir?

, Ordu Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayı açıklandı. Buna göre, Hilmi Güler seçildi. Peki, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı ? , nereli? İşte ayrıntılar...

HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan'dır.

Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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