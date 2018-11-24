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  • 24.11.2018 09:59
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 09:59

’nın kaçırıp taciz ettiği genç kızlardan kan donduran itiraflar

Bölücü terör örgütü / içinde doğan çocukların para karşılığı satıldığı, yakalanan veya terör örgütünden kaçan teröristlerin ifadeleriyle gün yüzüne çıktı. Teröristlerden L.T., yaşadığını, "Bir örgüt üyesinin tecavüzüne uğradım ve hamile kaldım. 'nin Rumeylan bölgesinde hamile bakımevine gönderildim. Burada doğum yaptıktan sonra çocuğuma el konuldu. Çocuğumun para karşılığında Avrupa'da bir ülkeye satıldığını öğrendim" anlattı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK içinde doğan çocukların para karşılığı satıldığı ya da örgüt için yetiştirildiği, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin çeşitli tarihlerde verdikleri ifadelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Terör örgütü PKK, örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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