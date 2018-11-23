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  • 23.11.2018 21:13

, Havalimanı’ndan o illere her gün sefer düzenleyecek

(), Havalimanı’ndan ve Trabzon’a tarifeli uçuş başlatma kararı aldı.

THY o illere her gün sefer düzenleyecek!

29 Ekim'deki resmi açılış töreninin ardından 31 Ekim tarihinden itibaren Havalimanı'nda tarifeli uçuşlara başlayan , buradaki uçuş ağını genişletme kararı aldı. İç hatlarda Antalya, Ankara ve İzmir'e; hış hatlarda ise Kıbrıs Ercan ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye her gün karşılıklı birer sefer gerçekleştiren THY, günlük 5 olan sefer sayısına iki yeni destinasyon ekledi.

ADANA VE TRABZON'A HER GÜN SEFER DÜZENLENECEK
Bu kapsamda , 10 Aralık'tan itibaren mevcut hatların yanı sıra ve Trabzon'a haftanın her günü karşılıklı birer sefer olmak üzere haftada 7 frekans şeklinde bu destinasyonlara tarifeli uçuş gerçekleştirilecek.

Bu hatlara seyahat etmek isteyen yolcular için bilet ücretleri de belli oldu. Yolcular 'dan Adana ve Trabzon'a 59 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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