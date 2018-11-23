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  • 23.11.2018 20:46

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep teşkilatına sürpriz

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda yapılan toplantı esnasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan, Bakan 'ın telefonundan salondaki teşkilat mensuplarına seslendi. Salonda yaşanan çoşkulu anlar kameralara yansıdı.

Başkan Erdoğandan Gaziantep teşkilatına sürpriz

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda yapılan toplantı esnasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan, Bakan 'ın telefonundan salondaki teşkilat mensuplarına seslendi. Salonda yaşanan çoşkulu anlar kameralara yansıdı.

İŞTE O ANLAR:

Gaziantep Belediye Başkanı ise o anlara ait görüntüleri "Bakanlarımız Berat Albayrak ve Abdulhamit Gul bugün Gaziantep'te. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında Berat Albayrak Bakanımızın telefonundan Sayın Cumhurbaşkanımızın bize seslenmesi, söyledikleri tüm salonu coşturdu." sözleri ile paylaştı.

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