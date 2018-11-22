Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Beykoz'da, park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü, bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
İLK CELSEDE TAHLİYE
Beykoz 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın ikinci celsesine tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, sanığın davanın bir önceki celsesinde tahliye edildiğine ilişkin cezaevinden yazı geldiğini tutanağa geçirdi.
Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, olayın, müştekinin haksız tahrikleri sonucunda meydana geldiğini söyledi.
İKİNCİ CELSEDE ADLİ KONTROL KARARI ÇIKTI
Hüseyin Aktürk'ün yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların, yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmesine karar veren mahkeme, 7 Eylül'de görülen ilk celsede tahliye edilen sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında yurt dışı yasağı koyarak, adli kontrol kararı verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.