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  • 22.11.2018 15:24

Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Beykoz’da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi ’ü bıçaklayarak yaralayan değnekçi, davanın ilk celsesinde tahliye edildi. İkinci celsede ise hakkında adli kontrol kararı verildi.

Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Beykoz'da, park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi 'ü, bıçaklayarak yaralayan 'nun, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İLK CELSEDE TAHLİYE

Beykoz 5'inci 'ndeki görülen davanın ikinci celsesine tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, sanığın davanın bir önceki celsesinde tahliye edildiğine ilişkin cezaevinden yazı geldiğini tutanağa geçirdi.

Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, olayın, müştekinin haksız tahrikleri sonucunda meydana geldiğini söyledi.

İKİNCİ CELSEDE ADLİ KONTROL KARARI ÇIKTI

Hüseyin Aktürk'ün yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların, yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmesine karar veren mahkeme, 7 Eylül'de görülen ilk celsede tahliye edilen sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında yurt dışı yasağı koyarak, adli kontrol kararı verdi.

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