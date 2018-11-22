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  • 22.11.2018 16:13

Halasının kaçırdığı çocuk polis baskınıyla bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 16 Kasım günü halası tarafından kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu polisin yaptığı baskınla otogarda bulundu. Hala ve yanındaki erkek şahıs gözaltına alındı.

Halasının kaçırdığı çocuk polis baskınıyla bulundu

Dörtyol ilçesinde 16 Kasım Cuma günü kaybolan 5 yaşındaki Aslı Dişçi'nin Adana'da olduğu ve halası Asiye Dişçi (20) tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine Adana polisi harekete geçti.

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