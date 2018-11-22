Geçen ekim ayında Ankara Çayyolu'nda sağlıkçı Astsubay Abdurrahman Kaplan, Özel Harekat polisi Bekir Körkem tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Körkem cinayet sonrası tutuklanırken öldürdüğü Kaplan'ın üzerinde Körkem'e ödeme yaptığına dair çok sayıda senet çıktı. Körkem'in Astsubay Kaplan ile terör örgütü PKK'ya yönelik Cizre-Nusaybin'de yürütülen hendek operasyonunda birlikte görev aldığı belirlendi. Körkem ifadesinde, "Cizre-Nusaybin'de şehit olan arkadaşlarımın intikamını aldım. Yaralanan arkadaşıma müdahale etmemişti" iddiasında bulundu. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açarken Cinayet Büro ekipleri de olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

200 KİŞİ MAĞDUR

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis yaptığı soruşturmada Körkem'in 'titan' benzeri saadet zinciri kurduğunu belirledi. Bunun üzerine savcılık Körkem hakkında "dolandırıcılıktan" da soruşturma başlattı. Cinayetten yargılanan Körkem hakkında dolandırıcılıktan açılan ikinci soruşturma Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Körkem yüksek kâr vaadiyle özel harekat polisleri ile aktif görevdeki askerlerden senet karşılığı para topladı, sisteme dahil olanlara ilk etapta yüksek paralar ödedi. Ancak yeni katılımlar olmaması nedeniyle saadet zinciri koptu ve Körkem ödeme yapmamaya başladı.

Körkem'in tutuklanmasından sonra para topladığı özel harekatçı polisler ile askerler şikâyetçi oldu. Körkem hakkında açılan dolandırıcılık soruşturması kapsamında şu ana kadar 20'nin üzerinde Özel Harekat polisi, emniyete giderek ifade verirken yaklaşık 200 kişinin mağdur edildiği öğrenildi. İfade veren Özel Harekat polisi T.M., Körkem'in yüksek kâr payı vaadiyle kendilerinden senet karşılığında para aldığını belirterek "Farklı tarihlerde 3 kez para verdim, toplamda 600 bin liraya yakın bir ödeme yaptım. İlk etapta yüksek kâr payıyla ödemeler yaptı, ardından ödemeler kesildi. Meslektaşımız olması nedeniyle elimizde avucumuzda ne varsa güvenip verdik, kredi çekip para verenler oldu" dedi.

Özel Harekat polisi K.Ö. ise Körkem'e 300 bin liraya yakın ödeme yaptığını belirterek "Marketler zinciri kurarak yüksek kâr payı dağıtacağını söyledi. Ödeme istedik, yapamadı. Sonra da cinayet işleyip tutuklanınca paramızı nerede nasıl alacağımızı da bilmiyoruz. Cinayeti de bu yüzden işlediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

HESAPLARINI BOŞALTMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Körkem'in 20 milyon lira yakın para topladığı ortaya çıktı. Körkem'in cinayetten önce bankalardaki hesaplarında yüksek miktarda paralar çektiği ve şu anda hesaplarının boş olduğu da belirlendi. Savcılık ve polis 20 milyon liranın izini sürüyor. Bu amaçla Körkem'in cinayet öncesi banka hesaplarında çektiği yüksek miktardaki paraları ne yaptığı, banka hesaplarındaki hareketlilik ve para transferleri inceleniyor.

MARKETLERE HACİZ

Körkem'in, topladığı paraların bir bölümüyle Yenimahalle, Eryaman ve Mamak'ta "Kalelidağ" adıyla 3 süpermarket açtığı belirlendi. Körkem cinayetten tutuklanınca alacaklılar ellerindeki senetleri işleme koyarak 3 süpermarkete haciz işlemi başlattı. Tüm malları haczedilen süpermarketler kapandı. Levhaları halen duran süpermarketlerin içi boşaltıldı. Bir grup mağdurun avukatlığını yapan Umur Yıldırım kalan malları aldıklarını belirterek, "Ancak haczettiğimiz mallar müvekillerimden birisinin bile ödediği parayı karşılamıyor. 200 kişiden bahsediyoruz, en az ödeme yapan bile 100 bin lira vermiş" dedi.