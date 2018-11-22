Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceği belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceği belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
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