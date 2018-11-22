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  • Son Güncelleme: 22.11.2018 14:39

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kararı

Başkan Erdoğandan Prens Selman kararı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı 'ın, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceği belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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