Zonguldak'tan kahreden haber geldi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesine ulaşıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesine ulaşıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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