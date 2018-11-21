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  • 21.11.2018 13:43
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 13:43

Zonguldak'tan kahreden haber geldi

Zonguldak’ta ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan üç işçinin cenazesine ulaşıldı.

Zonguldaktan kahreden haber geldi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesine ulaşıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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