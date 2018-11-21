Kaza Zonguldak Ereğli'de meydana geldi. Motosikletli grup, Karamürsel'e doğru ilerliyordu. Hızı 160 kilometreye ulaştığında Suat Kosif motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerlemek istedi. Ancak bir anda dengesini kaybetti. Kosif taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Motosikleti de yolda savruldu. Kaza anı arkasında ilerleyen arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdı. Kosif, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kosif, üzerindeki koruyucu elbise sayesinde ölümden döndü.
Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Kosif, ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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