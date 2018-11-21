Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.11.2018 12:44
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 13:56

'ta 160 kilometre hızla giderken motosikletten düştü

Motosikletinin önünün kaldırmak isterken dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü kazayı mucize eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza Ereğli'de meydana geldi. Motosikletli grup, Karamürsel'e doğru ilerliyordu. Hızı 160 kilometreye ulaştığında Suat Kosif motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerlemek istedi. Ancak bir anda dengesini kaybetti. Kosif taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Motosikleti de yolda savruldu. Kaza anı arkasında ilerleyen arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdı. Kosif, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kosif, üzerindeki koruyucu elbise sayesinde ölümden döndü.

Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Kosif, ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriZonguldak'ta 160 kilometre hızla giderken motosikletten düştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar