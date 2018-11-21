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  • 21.11.2018 12:19

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borulardan çıkan alevler çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu

İstanbulda korkutan doğalgaz patlaması!

Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

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