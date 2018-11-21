Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı, saat 11.45'te ise İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı, saat 11.45'te ise İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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