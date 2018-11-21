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  • 21.11.2018 13:12

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan ve İspanya büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı, saat 11.45'te ise İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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