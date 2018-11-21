Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.11.2018 10:53
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 11:42

'de At keserken yakalanan baba-oğuldan şok sözler!

'de kırsalda bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. At kesen baba-oğul, kendilerini "Atları yiyecektik" diyerek savundu.

'nin İncesu ilçesinde, kırsal bölgede bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. Kestikleri atları, halı yıkama arabası ile şehir merkezine götürdüğü tespit edilen baba-oğulun, kesilen atları satıp satmadıkları araştırılıyor.

BABA-OĞUL AT KESERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kayseri'nin İncesu İlçesi Dokuzpınar ile Hanyeri köyleri ve Hacılar'ın Hörmetçi ile Karpuzseki arasında bir mevkinde uyruklu oldukları iddia edilen baba-oğul, kırsal bir bölgede kiraladıkları evde at kestikleri görüntülendi. Bir çoban, tesadüfen atların kesildiğini görünce durumu köylülere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, baba-oğulu at keserken suçüstü yakaladı. Baba-oğul, savunmasında kestikleri atları satmadıklarını ve kendilerinin yediği söyledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKayseri'de At keserken yakalanan baba-oğuldan şok sözler!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar