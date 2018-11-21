'Çingene kız' teslim alındı, uçakla getiriliyor

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafından teslim alındı.
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ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafından teslim alındı.
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