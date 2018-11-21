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  • 21.11.2018 10:11

'Çingene kız' teslim alındı, uçakla getiriliyor

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafından teslim alındı - Parçalar 26 Kasım'da THY sponsorluğunda Gaziantep'e getirilecek

Çingene kız teslim alındı, uçakla getiriliyor

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafından teslim alındı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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