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  • 21.11.2018 10:57
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 11:11

'nin adayı

AK Partinin Antalya adayı belli oldu!

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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