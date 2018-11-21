'Kaşıkçı'nın Mısırlı eşi' haberini BAE Veliaht Emiri Muhammed bin Zayed'in tetikçisi Dahlan kurguladı.
Gerçek adı Ahla olan kadının, Dahlan'a çalıştığı ve Abu Dabi'de bir villada yaşadığı anlaşıldı.
BAE VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN ZAYED
15 Temmuz'u finanse edenler arasında Muhammed Dahlan da vardı.
Gerçek adı Ahla olan kadının, Dahlan'a çalıştığı ve Abu Dabi'de bir villada yaşadığı anlaşıldı.
BAE VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN ZAYED
15 Temmuz'u finanse edenler arasında Muhammed Dahlan da vardı.
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