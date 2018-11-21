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Kaşıkçı'nın Mısırlı eşi haberini 'nin tetikçisi kurguladı

Cemal Kaşıkçı olayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzandı!

Emir büyük yerden!
'Kaşıkçı'nın Mısırlı eşi' haberini BAE Veliaht Emiri Muhammed bin Zayed'in tetikçisi kurguladı.
Gerçek adı Ahla olan kadının, Dahlan'a çalıştığı ve 'de bir villada yaşadığı anlaşıldı.



VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN ZAYED



15 Temmuz'u finanse edenler arasında Muhammed Dahlan da vardı.

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