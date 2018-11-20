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  • 20.11.2018 22:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı , ABD bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı , ABD bir araya geldi.

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı, ayrıca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin konuların da gündeme geldiği belirtildi.

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