ABD Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Bakan Pompeo, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pompeo, "Papaz (Andrew) Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.





ÇAVUŞOĞLU'NDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çavuşoğlu da basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Pompeo ile beklentilerimizi konuştuk. FETÖ ve ABD'nin YPG ile işbirliğini konuştuk. FETÖ konusunda ABD zaten beklentilerimizi biliyor. FBI 'ın başlattığı soruşturmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temmuz ayında ABD'ye bir mektup göndermiştik nu konudaki beklentilerimizi ilettik. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bugün Trump'ın bir açıklaması oldu. Yürüttüğümüz soruşturma ile ilgili son bilgileri ilettik. Sorumluların açığa çıkması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin sonuna kadar aydınlatılması konusunda ısrarcı olduğunu ve ABD'ye de bu şekilde iletildiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti konusunda aydınlatılmamış sorular olduğunu belirterek, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz" dedi.

CIA'nın Kaşıkçı raporuna ilişkin Çavuşoğlu, "Türkiye'de devam eden bir soruşturma var. Bu şahısların Türkiye'de sorgulanması gerekiyor. Orada devam eden soruşturma ile ilgili bilgileri bizim almamız gerekiyor. İşbirlikçi kim. Robot resmi çiziliyormuş. Orada kendiliğinden bir kavga çıktı ve öldürüldü açıklaması bir çelişkidir. Bizim için ticaret veya başka konular önemli değil. Bu insani bir durumdur. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz sonuna kadar gideceğiz ve her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI SORUŞTURMA SEÇENEĞİ MASADA"

Çavuşoğlu, "(Suudi Arabistan) Tam işbirliği olmazsa uluslararası soruşturma için gerekli başvuruları yapabiliriz." dedi.