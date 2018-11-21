İstanbul'da taksicilere şok baskın! 120 araç her yerde aranıyor

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul'da taksicilere yönelik artan şikayet ve dolandırıcılık haberlerinin ardından yetkililer harekete geçti. İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile polisler, MOBESE kameralarından taksicileri mercek altına aldı. Özellikle Taksim, Eminönü ve Sultanahmet'teki taksileri takip eden ekipler, turistler ile pazarlık yapan, sahte para veren, taksimetre açmayan, turist dışında müşteri kabul etmeyen 120 taksi plakasını tespit etti.

Ekipler belirlenen bu araçlara müşteri olarak veya turist gibi bindi. Ayrıca araçları kullanan şoförler de mercek altına alındı. Yapılan ilk tespitlerde, 120 taksi plakasının çoğunlukla 4 firmadan kiralandığı, şoförlerin belgesiz olduğu, bazı araçlarda ehliyetsiz çalışan tercih edildiği belirlendi.

ARAÇLAR BAĞLANDI CEZA YAZILDI

Yapılan tespitlerin ardından İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Denetim Ekipleri, Turizm polisleri ve Sivil Trafik ekipleri plakası tespit edilen 120 aracı suçüstü yakalamak için harekete geçti. Ekipler Taksim Meydanı'na gelerek uygulama yaptı. Daha önce plakası belirlenen ve Taksim'de turistlerle pazarlık yapan bir taksi aracı suçüstü yakalandı. Ekipler yaptıkları kimlik incelemesinde araç şoförü T.K.'nın kayıt dışı şoför olduğunu belirledi. Ekipler kayıt dışı olarak taksi kullanan şoföre 259 lira para cezası keserek aracı bağladı. Daha sonra taksi çekici ile götürüldü.

"ARACIN ŞOFÖRÜ CEZAEVİNE GİRDİ"

Taksi şoförü T.K. yaptığı açıklamada "Araç benim üzerime değil. Aracın şoförü cezaevine girdi. Benim arkadaşım olduğu için ben onun yerine çıktım. Araç üzerime değil diye taksi bağlanmamalı. Ben başka bir taksinin şoförüyüm. Bu araçta şoför olduğum sistemden görünmüyor" dedi. Polis ekipleri Taksim meydanında bekleyen diğer taksileri de kontrol etti. Ekipler şoförlük belgesi olmayan araçlara işlem yaptı.