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Taksicilere eğitim şartı

Taksicilere eğitim şartı
Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü 'Taksi Eğitim Projesi' kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayamayanlar artık taksicilik yapamayacak. Yakın zamanda hayata geçirilecek, 'da 50 bin taksiciyi ilgilendiren projeye katılmayanlar çalışma ruhsatı alamayacak, dolayısıyla denetimler sonunda araçları trafikten men edilecek.

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