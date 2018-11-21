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  • Son Güncelleme: 21.11.2018 16:18

Son dakika: Başkan Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme! Gündem yerel seçimlerde ittifak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemi yerel seçimlerde ittifak...

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

GÖRÜŞME SAAT 16.00'DA BAŞLADI

Beştepe'deki görüşme saat 16.00'da başladı.

GÜNDEMDE İTTİFAK VAR

Görüşmede 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde ittifak konusu ele alınacak.

BAHÇELİ, "GÜNDEMİ EV SAHİBİ BELİRLER" DEMİŞTİ

'ın davetini kabul eden Bahçeli'nin "Gündemi ev sahibi belirler" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim ittifakı tabanların da beklentisidir" sözleriyle yanıt vermişti.

NE OLMUŞTU?

AK Parti ile arasında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından "başkanlık anayasası" değişikliği ile başlayan, 16 Nisan 2017'deki anayasa referandumu ve sonrasında 24 Haziran 2018 seçimlerinde "Cumhur İttifakı" kurularak süren işbirliğinin "yerel seçim" ayağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin son grup toplantısında yaptığı "Yerel seçimde ittifak yok" açıklamasıyla son bulmuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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