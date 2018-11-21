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, muhabirine haddini bildirdi

BBC muhabirine haddini bildirdi
Milli Savunma Bakanı , 'ye röportaj verdi. 'de birçok gazetecinin cezaevinde olduğunu, bu yüzden Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin yaklaşımının samimiyetsiz olduğunu söyleyen muhabir Yalda Hakim'e haddini bildirdi: "Türkiye'deki dava dosyalarını diğerleriyle karıştırmayın. Gazeteci unvanına sahip olabilirler ama onlar gazeteci değil. Eğer çok ilgiliyseniz, savcılığa ve mahkemeye gidip onların ne yaptıklarına dair bilgi alabilirsiniz" dedi.

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