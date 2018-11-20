Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.11.2018 04:53

Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya: S-400 anlaşmasında iptal yok!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede ABD'li mevkidaşına S-400 anlaşmasına ilişkin, 'Mevcut anlaşma tamamlandı, bunu iptal edemeyiz' dediği bildirildi.

Çavuşoğlu açıkladı: O iş bitti, iptal yok!

Çavuşoğlu, ABD ziyareti çerçevesinde yaptığı ziyaretin ardından Washington'da gazetecilere yönelik açıklamasında, "Mevcut anlaşma tamamlandı, bunu iptal edemem. Fakat daha fazla hava savunmasına ihtiyacım var ve bunu müttefiklerimden almayı tercih ederim" dedi.

Çavuşoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada da "Biz S-400'leri aldık, nokta. Bundan sonra bunun tartışması olmaz. Acil ihtiyacımız var, aldık. Biz alırken de özellikle NATO'ya ve müttefiklerimize yönelik tehdit oluşturmaması içinde gerekli hassasiyeti gösterdik. Müttefiklerimiz bize satsaydı onlardan alırdık. Bırakın bize satmayı, biliyorsunuz sınırımızdaki bataryaları bile zamanında çektiler. Dolayısıyla Biz hava sahamızı korumak zorundayız. Kendimizi, milletimiz ve toprağımızı korumak bizim asli görevimiz" demişti.

Türkiye ile Rusya arasında Aralık 2017'de Rus hava sistemleri S-400'ler için anlaşma imzalanmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriÇavuşoğlu'ndan Pompeo'ya: S-400 anlaşmasında iptal yok!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar