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  • 21.11.2018 17:39

Mesleğine başlamak için yola çıktı! Feci şekilde can verdi

Yaşadığı Aydın'ın İncirliova ilçesinden iş başı yapacağı Isparta'ya gitmek üzere babasıyla yola çıkan ancak Denizli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren Funda Sakman (25), tabutuna konulan tülbent ve gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı.

Mesleğine başlamak için yola çıktı! Feci şekilde can verdi

Funda Sakman'ın cenazesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Morgundan cenaze aracıyla helallik alınmak üzere Acarlar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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