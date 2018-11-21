Mesleğine başlamak için yola çıktı! Feci şekilde can verdi

Funda Sakman'ın cenazesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Morgundan cenaze aracıyla helallik alınmak üzere Acarlar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.
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Funda Sakman'ın cenazesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Morgundan cenaze aracıyla helallik alınmak üzere Acarlar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.
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