Bugünkü
Takvim

Emine Erdoğan: Gelin çocuk işçiliğini bitirelim

Gelin çocuk işçiliğini bitirelim
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Toplum kalkınmasında önemli yeri olan Gönül Elçileri Projesi temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, "Dünyada 152 milyon çocuk sokaklarda, minik bedenlerinde ağır yükler taşımakta. Biz bu konuda hedefimizi belirledik, tek bir yavrumuz kalmayana dek çocuk işçiliği ile mücadele edeceğiz. 2023'e kadar bu yavrularımızı yuvalarına kavuşturacağız" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEmine Erdoğan: Gelin çocuk işçiliğini bitirelim
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar