Emine Erdoğan: Gelin çocuk işçiliğini bitirelim

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Toplum kalkınmasında önemli yeri olan Gönül Elçileri Projesi temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, "Dünyada 152 milyon çocuk sokaklarda, minik bedenlerinde ağır yükler taşımakta. Biz bu konuda hedefimizi belirledik, tek bir yavrumuz kalmayana dek çocuk işçiliği ile mücadele edeceğiz. 2023'e kadar bu yavrularımızı yuvalarına kavuşturacağız" dedi.