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  • Son Güncelleme: 21.11.2018 10:20

Başkan Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaretçi akını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Tavsiye ediyorum, mutlaka gidin' çağrısının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaretine uğruyor.

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