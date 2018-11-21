ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir yetkili, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildiği belirtilen Kaşıkçı'nın öldürülme emrini, Suudi Veliaht Prensi Selman'ın verdiğinin tespit edildiğini söyledi. CIA'in raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını belirtti. Aynı yetkili, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğunu anlattı. Washington Post'un haberinde, CIA'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti. ABD Başkanı Trump ise ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Veliaht Prensi Selman, pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı" dedi. Kongrenin Kaşıkçı konusunda farklı yöne gitmek isteyebileceğini belirten Trump, ABD'nin güvenliği ön planda olduğu sürece tüm görüşlere açık olduğunu belirtti. Bu arada Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Kraliyet ailesinin bazı mensuplarının Prens Selman'a cephe aldığı iddia edildi. Selman'ın yerine tahta Prens Ahmed bin Abdülaziz'in oturmasını istedikleri bildirildi. Selman, Kaşıkçı cinayetinin ardından gerçekleştireceği ilk yurt dışı turu kapsamında Arjantin'deki G-20 Zirvesi'ne katılacak. Selman'a burada 20'nin üzerinde bir koruma ordusu eşlik edecek.
TRUMP: SELMAN BİLGİ SAHİBİ OLABİLİR
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de konsoloslukta sırra kadem bastı. Cinayete kurban gittiği açıklandı. Ancak hala cesedi bulunamadı.
TRUMP: SELMAN BİLGİ SAHİBİ OLABİLİR
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de konsoloslukta sırra kadem bastı. Cinayete kurban gittiği açıklandı. Ancak hala cesedi bulunamadı.
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