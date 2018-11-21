Son dakika: Bursa'da FETÖ operasyonu: 48 kişi hakkında gözaltı kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10'u polis memuru ve 2'si asker, toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerden 20'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
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