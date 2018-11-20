Yasin Börü ve arkadaşları hakkkında İstinaf Mahkemesi'nden flaş karar

İstinaf Mahkemesi, Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasının kararına yapılan itirazları esastan reddetti, mahkemenin kararını yerinde buldu.
Ayrıntılar gelecek...
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İstinaf Mahkemesi, Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasının kararına yapılan itirazları esastan reddetti, mahkemenin kararını yerinde buldu.
Ayrıntılar gelecek...
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