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Bu halde buldular!
Brezilya'nın Amazonas eyaletinde Magdeel da Silva isimli 18 yaşındaki erkek Sabrina Leite'ye motorsikletle yaklaştı, cep telefonunu vermesini istedi. Hırsızın yanında silah olmadığını fark eden kadın, 18 yaşındaki genci pişman etti.
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