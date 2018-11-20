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  • 20.11.2018 17:57

Bu halde buldular!

'nın Amazonas eyaletinde Magdeel da Silva isimli 18 yaşındaki erkek Sabrina Leite'ye motorsikletle yaklaştı, cep telefonunu vermesini istedi. Hırsızın yanında silah olmadığını fark eden kadın, 18 yaşındaki genci pişman etti.

Bu halde buldular!
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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