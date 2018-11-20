Adalet Bakanı Gül, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu.
Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
''Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.