Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
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Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
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