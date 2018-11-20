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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 09:06

: 'de düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Denizlide düşen uçaktan acı haber

'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

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