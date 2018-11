Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleşecek olan Devlet Bahçeli görüşmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Seçim ittifakını masaya yatıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her iki tarafın açıklamalarını duyuyorsunuz, sorun yok. Seçim ittifakını her iki lider masaya yatırma fırsatı bulacağız. Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanlarında da beklentisi diye düşünüyorum.

TEMAYÜL YOKLAMALARI

Çalışmalarla birlikte önce büyükşehir sonra illeri göreceğiz. 3 gün yoğun çalışma var. Cumartesi günü bazı adayları açıklayabiliriz

"AİHM'İN KARARI BİZİ BAĞLAMAZ"

"AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz"