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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 13:41

'in skandal kararına 'den sert tepki

Adalet Bakanı: Kararı verecek olan Türk yargısıdır.

AİHMin skandal kararına Türkiyeden sert tepki

Adalet Bakanı Gül, 'nin kararına ilişkin "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" dedi.


Ayrıntılar gelecek...

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