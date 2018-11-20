Adalet Bakanı Gül, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" dedi.
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Adalet Bakanı Gül, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" dedi.
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