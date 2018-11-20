Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.11.2018 10:19
  • Son Güncelleme: 20.11.2018 10:35

: Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde tarih belli oldu

Başkan Erdoğan ile lideri Bahçeli yarın görüşecek.

Başkan Erdoğan- Bahçeli görüşmesinde tarih belli oldu

Başkan ile lideri görüşmesinde tarih belli oldu. İki lider yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.

MASADA İTTİFAK KONUSU VAR

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde konusu var. Partilerin yerel seçimde daha lokal bir işbirliğine gidebileceği belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde tarih belli oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar