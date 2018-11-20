Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinde tarih belli oldu. İki lider yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.

MASADA İTTİFAK KONUSU VAR

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde ittifak konusu var. Partilerin yerel seçimde daha lokal bir işbirliğine gidebileceği belirtiliyor.

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