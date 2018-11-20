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  • 20.11.2018 13:32

Rusya ile Türkiye arasında kritik İdlib görüşmesi

Rusya ile Türkiye arasında kritik İdlib görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü .Akar ve Şoygu görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.

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