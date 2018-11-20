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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 13:26

'da partisine baskın!

’da bir iş yerine girerek 50 bin TL’lik elektronik eşya çalan 4 kişi, Şişli’de bir evde partisinde yakalandı.



Şişli Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde Cüneyt G.'ye ait iş yerine 25 Ekim'de giren 4 kişi, 50 bin lira değerinde 6 bilgisayar ve fotoğraf makinalarını alarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis hırsızların kimliğini belirledi. Polis yaptığı takipte, hırsızlık olayına karışan 4 kişinin Şişli'de bir dairede kaldıklarını belirledi. 10 Kasım'da Şişli'deki adres basıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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